Китай ответил на слова Белого дома об «изоляции России в ООН»

Заявления Белого дома по итогам 100 дней президентства Дональда Трампа о том, что в ООН удалось изолировать Россию, благодаря взаимодействию Китая и США — это мнение американской стороны, оно не повлияет на отношения между Россией и Китаем.

«Это мнение американской стороны», — цитирует РИА Новости директора департамента стран Восточной Европы и Центральной Азии МИД Китая Гуй Цунюня.

Он отметил, что у России и Китая «отношения двустороннего партнерства и взаимодействия».

«У наших отношений очень серьезный потенциал сотрудничества», — заявил Цунюнь.

Ранее Белый дом назвал одной из заслуг Дональда Трампа за первые 100 дней пребывания на посту президента США «изоляцию России в ООН», благодаря взаимодействию с КНР.