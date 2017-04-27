Клинцевич назвал свою версию крушения разведывательного корабля «Лиман»

Российское судно «Лиман» затонуло в Черном море из-за разгильдяйства соответствующих служб. С таким заявлением выступил первый заместитель главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич . Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на «Интерфакс».

Клинцевич призвал правоохранительные органы провести расследование, установить и наказать виновных. Сенатор отметил, что рассчитывает на публикацию информации об инциденте после завершения расследования.

27 апреля разведывательный корабль «Лиман» затонул в 40 километрах от пролива Босфор. Экипаж в составе 78 человек был спасен. Причиной затопления стало столкновение с торговым судном из-за плохой видимости. Корабль будет с высокой верностью успешно поднят на поверхность, так как залегает на малой глубине. С российским кораблем столкнулось судно-скотовоз «Youzarsif H». Иностранный корабль при столкновении получил незначительные повреждения носовой части.