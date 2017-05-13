Букмекеры назвали главного претендента на победу в «Евровидении»

РИА Новости Фаворитом букмекеров на «Евровидении-2017» по-прежнему остается итальянец Франческо Габбиани. Именно его считают наиболее вероятным победителем конкурса, передает

Средний коэффициент на победу Габбиани, как следует из подборки с букмекерских сайтов на Oddschecker.com, составляет 2/1. Определена также тройка наиболее вероятных претендентов на победу. На втором месте Сальвадор Собраль из Португалии с коэффициентом 7/4. На третьем месте 17-летний болгарин Кристиан Костов с коэффициентом 4/1.

В субботу в Киеве состоится финал конкурса. После двух полуфиналов в финал вышли конкурсанты из Молдавии, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра, Бельгии, Болгарии, Белоруссии, Хорватии, Венгрии, Дании, Израиля, Румынии, Норвегии, Нидерландов и Австрии.