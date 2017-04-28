Против депутата Геращенко на Украине возбудили дело о госизмене

Украинская прокуратура, относящаяся к «Автономной республике Крым», начала уголовное производство в отношении советника главы МВД, депутата Рады Антона Геращенко по статье о государственной измене, сообщил журналист Владимир Бойко. Речь идет о заявлении Геращенко, который в 2015 году предложил передать Севастополь в аренду России «для сохранения лица» на 30-40 лет, написал Бойко в своем Facebook.

Геращенко заявлял, что в мировой истории не мало подобных примеров завершения многолетних конфликтов.

Бойко также опубликовал снимок документа - ответ «прокурора Крыма» на его обращение.

Отметим, что Антон Геращенко - один из наиболее одиозных апологетов киевского режима. Он - основатель скандально известного сайта «Миротворец», чью деятельность осуждали даже на Украине. В том же 2015 году он даже призвал пользователей сайта размещать «все известные данные» о российских военных, которые участвовали в операции в Сирии, чтобы террористы могли их потом найти и отомстить по канонам «Шариата». В России в отношении Геращенко также возбуждено уголовное дело.