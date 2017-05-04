Михаил Веллер: «Человека моих лет принуждают к некоему детсадовскому извинению»

— Михаил Иосифович, люди среди прочего пишут в соцсетях после двух этих скандальных эфиров — они вас услышат теперь вообще где-нибудь? Не поставите ли вы крест на радиоточках, на медийных площадках? - Я просто не думал об этом. Видите ли, я — не публицист и не журналист. Я не зарабатываю этим деньги и не делаю этим карьеру. Я оказался причастным к публицистике после 2005 года, когда у меня вышла книга «Великий последний шанс», и разошлась она огромным тиражом. Книга эта была написана только под впечатлением произошедшего в Беслане. Я начал писать ее неожиданно для себя.

До 2005 года я был вообще далек от этого мира. И, в принципе, я повторяю, не собирался этим заниматься. Так что — что будет сейчас, честно говоря, я даже не думал. Потому что, повторяю, на это я трачу свое время и свои силы, без какой бы то ни было сколько-то эгоистической цели. Я не считаю это ни своей профессией, ни своим ремеслом. Я не люблю высокого оборота «гражданская позиция». Но в моем представлении, это говорится мною исключительно для людей, для того, чтобы принести хоть какую-то конкретную пользу, раскрыв хоть на что-то людям глаза в происходящем.

— Так как сложится дальше?

— Бог его знает! Не об этом думаю. Единственное, конечно, что меня удивило сегодня... ну, очевидно, у Доренко устроены мозги не так, как у меня. Потому что мне никогда не пришло бы в голову позвать человека на радио, обозначив перед этим разговор о пятиэтажках, о том, что происходит во Франции, и что я хотел сказать, а потом устроить этот балаган, когда человека моих лет принуждают к некоему детсадовскому извинению, а затем говорят — собственно, мы вас только для этого позвали, и вы можете покинуть студию. Я поражен. Я не знаю, знакомо ли этим ребятам значение слова «стыд» и значение слова «совесть». Что будет дальше — знает только Парень Наверху (эти слова с большой буквы).

— Но как помирить вас с «Эхом»?

- Если кто-нибудь придумает — пусть скажет мне. Возможно, тот, кто наверху, — думает, что я должен заниматься своим делом. А уж он-то всегда прав.