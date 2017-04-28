"Скотина тупая!": «Эхо Москвы» прекратило сотрудничество с Веллером

Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что после скандала в эфире радиостанция приостанавливает работу с писателем Михаилом Веллером до его извинений, так как редакция не допускает оскорбления своих журналистов.

«Я не могу допустить подобного поведения в студии «Эхо Москвы»… Поэтому мы приостанавливаем (сотрудничество) до извинений. Если будет извинение сегодня, значит, все назад, но до тех пор Михаил Иосифович Веллер не будет, собственно, свою программу вести, ни гостем не будет приглашен», — сказал Венедиктов.

Ранее в эфире программы «Особое мнение» на радиостанции Веллера возмутило поведение ведущей Ольги Бычковой. Писателю не понравилось, что она периодически его перебивала. В какой-то момент он не выдержал, вырвал со стола микрофон и кинул в Бычкову кружку с водой. Затем он вышел из студии со словами: "Скотина тупая! Я тебя больше не знаю".