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Споры по "Агате Кристи": Глеб Самойлов отсудил 4,5 миллиона рублей у брата
Савеловский суд Москвы взыскал 4,5 миллиона рублей долга с музыканта Вадима Самойлова в пользу его брата Глеба, сообщила РИА Новости адвокат Алиса Образцова.
"Суд сегодня удовлетворил иск Глеба Самойлова к брату Вадиму и взыскал с него около 4,5 миллиона рублей долга", — сказала адвокат.
Братья Самойловы также судятся за право исполнять песни группы "Агата Кристи", Мосгорсуд 16 мая рассмотрит просьбу Глеба Самойлова запретить его брату Вадиму исполнять 172 песен группы.
"Агата Кристи" — российская рок-группа, основанная в Свердловске в 1985 году. Пик успеха коллектива пришелся на середину 1990-х годов. В 2009 году группа сообщила о прекращении деятельности и прощальном туре, однако в 2015 году воссоединялась для нескольких концертов. Братья Самойловы объясняли распад "Агаты Кристи" многочисленными разногласиями.
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