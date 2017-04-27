Корабль Черноморского флота затонул у берегов Турции

Исследовательский корабль Черноморского флота «Лиман», столкнувшийся с другим судном в Черном море, затонул. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, все члены экипажа живы. Сейчас они готовятся к эвакуации с турецкого спасательного судна на российский корабль.

К месту происшествия направляется судно «Улус-стар». Оно доставит военнослужащих на базу Черноморского флота.

Ранее в Минобороны сообщили о столкновении в 40 километрах от пролива Босфор корабля Черноморского флота «Лиман» и судна «Ашот-7». В военном ведомстве заявили, что в результате происшествия никто не пострадал, но «Лиман» получил пробоину правого борта ниже ватерлинии.

Сообщалось, что экипаж «Лимана» пытается спасти судно. В район происшествия отправились корабли Черноморского флота. Также туда вылетела спасательная команда на самолете Ан-26.

Позже в СМИ появилась информация, что российский военный корабль столкнулся с судном под флагом Того, перевозившим скот, и потерпел крушение. По одним данным, в результате крушения без вести пропали 15 российских солдат, по другим - береговая охрана Турции эвакуировала с корабля 78 военнослужащих, и в результате никто не пострадал.