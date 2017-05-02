Победу Ле Пен сравнили с Brexit

По мнению Казнёва, ЕС, ослабленный выходом Великобритании из объединения, «не сможет выдержать новый удар в виде прихода к власти во Франции еврофобного правительства».

Также премьер Франции выразил свою поддержку сопернику Ле Пен - Эммануэлю Макрону - в решающем голосовании 7 мая.

Ранее бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон одержал победу в первом туре выборов президента страны, набрав 23,75 процента голосов. Ле Пен в первом туре поддержали 21,53 процента избирателей. Таким образом, во второй тур выборов они прошли вдвоем. Голосование состоится 7 мая.

Ле Пен — лидер консервативного движения, выступающего за ограничение миграции и выход Франции из Евросоюза. Макрон является сторонником евроинтеграции.

Референдум по Brexit (от англ. Britain и exit, выход Британии из ЕС) состоялся 23 июня 2016 года. Идею выхода из Евросоюза поддержали более половины британских избирателей. Переговоры с ЕС об условиях Brexit продлятся в течение двух лет. Таким образом, Великобритания может покинуть объединение весной 2019 года. Ле Пен заявляла, что, в случае своей победы на выборах, она может инициировать референдум по выходу Франции из ЕС.