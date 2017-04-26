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Лукашенко: белорусы готовы пахать землю на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусы готовы всегда прийти на помощь украинцам, так как они родные люди. Об этом он рассказал во время брифинга с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает «112 Украина».
«Петр Алексеевич, хочу вам публично сказать, вы даже не говорите на тему, что белорусы могут поступить как-то иначе, чем поступают теперь. Мы родные люди. Мы можем прийти к вам, или приехать, как я говорил, на тракторе, помочь вам, пахать землю, если нужно, что мы и делаем в приграничной зоне. Вы помогаете нам, наши крестьяне помогают вам. Мы будем работать только во имя мира, у нас нет иной цели», - сказал Лукашенко.
Он отметил, что Минск всегда выполнял все поручения, просьбы Украины и готов продолжать помогать и дальше по первой же просьбе.
«Вы не сможете меня сегодня упрекнуть, что я не выполнил хотя бы одно ваше поручение или просьбу в международном отношении, в контактах между нами, в работе контактной группы, когда вы попросили, чтобы мы обеспечивали ее работу. Скажите, что мы еще можем сделать, на что, конечно, можем быть способны, во имя мира и дружбы наших народов? И мы обязательно это сделаем», - добавил Лукашенко.
Он несколько раз повторил, что украинцы и белорусы – родные люди. При этом президент отметил, что это не только его позиция, но «это позиция всего белорусского народа».
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