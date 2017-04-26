Лукашенко: белорусы готовы пахать землю на Украине

«Петр Алексеевич, хочу вам публично сказать, вы даже не говорите на тему, что белорусы могут поступить как-то иначе, чем поступают теперь. Мы родные люди. Мы можем прийти к вам, или приехать, как я говорил, на тракторе, помочь вам, пахать землю, если нужно, что мы и делаем в приграничной зоне. Вы помогаете нам, наши крестьяне помогают вам. Мы будем работать только во имя мира, у нас нет иной цели», - сказал Лукашенко.

Он отметил, что Минск всегда выполнял все поручения, просьбы Украины и готов продолжать помогать и дальше по первой же просьбе.

«Вы не сможете меня сегодня упрекнуть, что я не выполнил хотя бы одно ваше поручение или просьбу в международном отношении, в контактах между нами, в работе контактной группы, когда вы попросили, чтобы мы обеспечивали ее работу. Скажите, что мы еще можем сделать, на что, конечно, можем быть способны, во имя мира и дружбы наших народов? И мы обязательно это сделаем», - добавил Лукашенко.

Он несколько раз повторил, что украинцы и белорусы – родные люди. При этом президент отметил, что это не только его позиция, но «это позиция всего белорусского народа».