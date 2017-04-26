Sun: американские «Молнии» приземлились на «пороге» Путина

В среду, 26 апреля, передовые американские истребители класса F-35A «Молния II», которые ранее дислоцировались в Великобритании, прибыли на авиабазу Эмари в Эстонии. Переброска Вашингтоном самолетов прямо «к порогу Путина» может «разозлить» Москву, пишет британский таблоид The Sun.

Отмечается, что Россия боится укрепления сил НАТО на востоке Европы.

В начале 2017 года Кремль объявил «опасным» размещение 3500 военнослужащих из США в Польше. Утверждается, что все «возражения» и «угрозы» президента России Владимира Путина заставили НАТО активнее заниматься вопросом укрепления сил альянса на территории Восточной Европы.

Ранее о переброске самолетов США в своем Twitter сообщил министр обороны Эстонии Маргус Цахкна. Он заявил, что американские истребители будут задействованы в учениях НАТО.

Размещение «Молний» в прибалтийском государстве проходит в рамках Инициативы по обеспечению безопасности стран Европы, которые опасаются, что Россия может незаконно захватить их территорию.