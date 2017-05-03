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WSJ сообщила подробности разговора Путина и Трампа
Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом состоялся по инициативе российского лидера. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника.
По его словам, беседа, длившаяся около 30 минут, не привела к прорыву в отношениях между странами. Как отметил собеседник издания, администрация Трампа не уверена, что Москва серьезно относится к разрешению сирийского кризиса.
Источник WSJ также заявил, что в ходе телефонного разговора президенты не договорились о личной встрече на саммите G20 в июле.
Путин и Трамп поговорили по телефону 2 мая. Это их первая беседа после того, как США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе. Сообщалось, что президенты в первую очередь обсудят конфликт в Сирии.
После телефонного разговора в Кремле заявили, что лидеры обсудили перспективы сотрудничества России и США в борьбе с терроризмом в Сирии. В итоге они решили «активизировать диалог между главами внешнеполитических ведомств двух стран по поиску вариантов, позволяющих закрепить режим прекращения боевых действий». Также стороны обсудили «опасную ситуацию на Корейском полуострове».
Белый дом назвал разговор двух президентов «очень хорошим». Как заявили в американской администрации, Трамп и Путин «согласились с тем, что конфликт в Сирии продолжается слишком долго». Госсекретарь США Рекс Тиллерсон подчеркнул, что диалог Трампа и Путина был «очень-очень конструктивным» и продуктивным.
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