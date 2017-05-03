WSJ сообщила подробности разговора Путина и Трампа

По его словам, беседа, длившаяся около 30 минут, не привела к прорыву в отношениях между странами. Как отметил собеседник издания, администрация Трампа не уверена, что Москва серьезно относится к разрешению сирийского кризиса.

Источник WSJ также заявил, что в ходе телефонного разговора президенты не договорились о личной встрече на саммите G20 в июле.

Путин и Трамп поговорили по телефону 2 мая. Это их первая беседа после того, как США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе. Сообщалось, что президенты в первую очередь обсудят конфликт в Сирии.

После телефонного разговора в Кремле заявили, что лидеры обсудили перспективы сотрудничества России и США в борьбе с терроризмом в Сирии. В итоге они решили «активизировать диалог между главами внешнеполитических ведомств двух стран по поиску вариантов, позволяющих закрепить режим прекращения боевых действий». Также стороны обсудили «опасную ситуацию на Корейском полуострове».