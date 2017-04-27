Тимати пришел в ярость из-за поставленного диагноза

Рэпер Тимати опроверг информацию о своей срочной госпитализации. На странице в Instagram он рассказал, что проходит в клинике плановое обследование.

Накануне, 26 апреля, в СМИ появилась информация о том, что 33-летний Тимати обратился к врачам из-за острой боли в груди и был экстренно госпитализирован. Сообщалось, что у него могут быть серьезные проблемы с сердцем.

«Я, по ходу, не могу больше планово сдать анализы, проверить зрение, сделать гастроскопию и МРТ и еще кучу всего того, что нормальный, следящий за своим здоровьем человек должен делать как минимум раз в год без того, чтобы не написали, что я почти умер», - возмутился рэпер.

Он рассказал, что около больницы дежурят четыре машины с камерами. Кроме того, по словам Тимати, утром в его палату «проник корреспондент» и снял его на камеру.