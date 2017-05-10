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В Челябинске салют на 9 мая оглушил зрителей и повредил автомобили
Во вторник, 9 мая, в Челябинске фейерверк по случаю Дня Победы оглушил местных жителей и повредил их автомобили. Об этом сообщает life.ru. По словам очевидцев, один из запущенных снарядов попал прямо в толпу людей и взорвался уже на земле рядом со зрителями и автомобилями.
«Осколками был повреждён бампер и разбиты фары. Остатки разорвавшейся гильзы от петарды забрала полиция», - рассказала жительница Челябинска Анна П.
Кроме того, после неудачного взрыва некоторые из зрителей пожаловались на сильный звон в ушах.
В результате сотрудники правоохранительных органов начали проверку ЧП.
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