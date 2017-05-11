Песков поведал о переданном Трампу послании Путина

«Безусловно», - так Песков ответил на вопрос журналистов о том, привез ли Лавров некое послание Путина на встречу с американским лидером.

Представитель Кремля пояснил, что «контакты министра иностранных дел Лаврова осуществлялись в продолжение разговора, который состоялся недавно по телефону между» Путиным и Трампом.

При этом Песков не стал комментировать сообщения СМИ о том, что встреча российского министра и Трампа состоялась после высказанной в телефонном разговоре личной просьбы Путина.

Пресс-секретарь отметил, что в Кремле со «сдержанным оптимизмом» оценивают развитие отношений России и США после беседы Трампа и Лаврова. Он назвал саму встречу «позитивным явлением», но отметил, что впереди обе страны «ждет большая работа», и «пока рано делать какие-то заключения». Песков добавил, что на встрече в Вашингтоне затрагивалась тема украинского урегулирования.