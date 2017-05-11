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Песков поведал о переданном Трампу послании Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава МИД РФ Сергей Лавров во время своего визита в Вашингтон передал главе США Дональду Трампу послание от Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.
«Безусловно», - так Песков ответил на вопрос журналистов о том, привез ли Лавров некое послание Путина на встречу с американским лидером.
Представитель Кремля пояснил, что «контакты министра иностранных дел Лаврова осуществлялись в продолжение разговора, который состоялся недавно по телефону между» Путиным и Трампом.
При этом Песков не стал комментировать сообщения СМИ о том, что встреча российского министра и Трампа состоялась после высказанной в телефонном разговоре личной просьбы Путина.
Пресс-секретарь отметил, что в Кремле со «сдержанным оптимизмом» оценивают развитие отношений России и США после беседы Трампа и Лаврова. Он назвал саму встречу «позитивным явлением», но отметил, что впереди обе страны «ждет большая работа», и «пока рано делать какие-то заключения». Песков добавил, что на встрече в Вашингтоне затрагивалась тема украинского урегулирования.
Лавров прибыл с визитом в США десятого мая. В Штатах он встретился с Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном. Глава МИД стал первым представителем российского правительства, посетившим США после инаугурации Трампа. Основными темами встречи стали отношения Москвы и Вашингтона, а также ситуация в Сирии. Трамп назвал переговоры с Лавровым «очень хорошими».
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