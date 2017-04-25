Подаренный Путиным японскому губернатору кот стал героем соцсетей

В интернете набирает популярность видео с котом Миром, подаренным Владимиром Путиным губернатору японской префектуры Акита Сатакэ Норихисе. Об этом сообщает телеканал Рен ТВ

Кот живет в официальной резиденции губернатора. Политик неоднократно демонстрировал журналистам условия жизни животного. Норисихе ранее заявлял, что сильно привязался к домашнему животному. Интернет-пользователи отметили, что, судя по фото, морда кота приобретает японские черты.

В 2012 году губернатор подарил президенту России собаку породы акита-ину – Юмэ. Политик преподнес главе государства животное в знак благодарности российскому народу за помощь в ликвидации разрушений, нанесенных землетрясением и цунами. В ответ российский глава подарил руководителю региона сибирского кота.