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Самолет с руководством «ЕР» аварийно затормозил при взлете в Омске
Экипажу правительственного самолета Ту-214 пришлось применить экстренное торможение при взлете в аэропорту Омска из-за срабатывания аварийного сигнала «Не закрыта дверь». Об этом сообщила корреспондент «Комсомольской правды» Елена Кривякина. Она находилась на борту, на котором в Москву собирались лететь министр культуры РФ Владимир Мединский и ряд руководителей партии «Единая Россия».
Среди них были, в частности, секретарь Генсовета «ЕР» Сергей Неверов и глава думского комитета по культуре, депутат от фракции «ЕР» Сергей Говорухин.
Как пишет в своем «Твиттере» Кривякина, впоследствии подтвердилась информация о том, что одна из дверей правительственного лайнера закрылась не до конца.
В итоге пассажирам самолета придется ждать другого самолета из Москвы, вылет в столицу ориентировочно планируется в три часа ночи. Часть делегации, по ее словам, решила не терять время и отправилась на открывающийся в Омске кинофестиваль.
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