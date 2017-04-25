Самолет с руководством «ЕР» аварийно затормозил при взлете в Омске

Экипажу правительственного самолета Ту-214 пришлось применить экстренное торможение при взлете в аэропорту Омска из-за срабатывания аварийного сигнала «Не закрыта дверь». Об этом сообщила корреспондент «Комсомольской правды» Елена Кривякина. Она находилась на борту, на котором в Москву собирались лететь министр культуры РФ Владимир Мединский и ряд руководителей партии «Единая Россия»

Как пишет в своем «Твиттере» Кривякина, впоследствии подтвердилась информация о том, что одна из дверей правительственного лайнера закрылась не до конца.

В итоге пассажирам самолета придется ждать другого самолета из Москвы, вылет в столицу ориентировочно планируется в три часа ночи. Часть делегации, по ее словам, решила не терять время и отправилась на открывающийся в Омске кинофестиваль.