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Рейтинг ФИФА могут изменить для России
В отношении стран-организаторов чемпионатов мира могут применить новую систему расчета рейтинга. С таким заявлением выступил директор по проведению турниров Международной федерации футбола (FIFA) Колин Смит. Его слова передает ТАСС.
«Эта система рейтинга работает без изменений уже 10 лет. Мы постоянно обсуждаем этот вопрос, еще раз подумаем по поводу рейтинга на будущее. Может быть, надо внести поправки, особенно относительно страны - организатора чемпионата мира», - заявил Смит.
В апреле российская футбольная сборная заняла 61-е место в рейтинге, повторив антирекорд команды. Сборная России не участвует в отборочном турнире мундиаля, так как выступает страной-хозяйкой чемпионата мира 2018 года. Вместо отборочных матчей подопечные главного тренера Станислава Черчесова проводят товарищеские игры, которые учитываются с меньшим коэффициентом, чем официальные встречи. Чемпионат мира пойдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Игры пройдут на 12 стадионах 11 городов.
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