Рейтинг ФИФА могут изменить для России

В отношении стран-организаторов чемпионатов мира могут применить новую систему расчета рейтинга. С таким заявлением выступил директор по проведению турниров Международной федерации футбола (FIFA) Колин Смит . Его слова передает ТАСС

«Эта система рейтинга работает без изменений уже 10 лет. Мы постоянно обсуждаем этот вопрос, еще раз подумаем по поводу рейтинга на будущее. Может быть, надо внести поправки, особенно относительно страны - организатора чемпионата мира», - заявил Смит.