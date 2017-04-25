Накануне, 24 апреля, Уткин сообщил о своем решении создать футбольный клуб. Затем он бросил вызов Карпину и Сергею Юрану , тренирующим команду в рамках реалити-шоу «Кто хочет стать легионером». «Друзья мои, товарищи, признайтесь, какой же ерундой вы занимаетесь последние два месяца. Вы тренируете команду, которой не было и которой скоро не будет, без роду и племени. А мы представляем настоящий футбол. <…> Мы вызываем вас на игру. Принимайте вызов, если вы мужики», - заявил он.

В ответ Карпин заявил, что «не очень понял» вызов Уткина. «Первое - мы с тобой встречались 5-6 дней назад, ты сам говорил, что вы поздно обратились и не сможете с нами сыграть, но вам очень хочется. Второе - мы давно друг друга знаем, и ты решил проверить меня на мужика?» - отметил он. Также Карпин подчеркнул, что у его команды игры 26 и 28 апреля, поэтому принять вызов на эти даты он не сможет.

Ранее Уткин пообещал, что создаст собственный футбольный клуб даже несмотря на отсутствие «лишних» денег. Он заявил, что всегда мечтал об этом. По словам комментатора, он расскажет о том, как содержать команду, и покажет, что каждый, «мобилизовав какой-то свой ресурс, может иметь» свой клуб.