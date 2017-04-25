«Самого красивого преступника в мире» выслали из Великобритании

Американец Джереми Микс (Jeremy Meeks), прославившийся в 2014 году как «самый красивый преступник в мире», был задержан в лондонском аэропорту Хитроу и депортирован обратно в США. Об этом сообщает Daily Mail.

32-летний Микс, который после выхода из тюрьмы в 2016 году стал моделью, прибыл в британскую столицу на съемки.

«Он очень расстроен. Полиция препроводила его обратно в самолет», — рассказал менеджер Микса Джим Джордон (Jim Jordon), добавив, что у Джереми были все нужные для въезда документы.

Микс улетел обратно в Нью-Йорк, а его жена и менеджер остались в Лондоне. О судьбе сорванных съемок и, в целом, о дальнейших планах Микса не сообщается.

Микс получил известность в 2014 году: он был задержан за незаконное хранение оружия, и его фото опубликовали на страничке полиции штата Калифорния в Facebook. Пользователи соцсетей активно постили кадры с ним, а модельные агентства начали присылать предложения прямо в тюрьму (он был приговорен к 27 месяцам лишения свободы). Выйдя на свободу весной 2016 года, мужчина заключил контракт с White Cross Management.