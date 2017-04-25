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Отправку британского эсминца к берегам России назвали "посланием Путину"
Британская пресса назвала отправку эсминца Соединенного Королевства HMS Daring в Черное море «посланием Путину». С таким сообщением выступило издание Daily Mail.
В материале под заголовком «Ну и как тебе это нравится, Влад? (Владимир Путин – прим. Рамблер)» говорится, что военный корабль королевских ВМС вошел на «задний двор» России. Газета The Sun пишет, что Великобритания таким образом отвечает Кремлю за проход российских кораблей через Ла-Манш. В публикации отмечается, что Москва «бряцает оружием» и неоднократно «провоцировала» Лондон.
Обозреватели Daily Star заявили, что отправка эсминца к «порогу Путина» - это «знак мести за вторжение в Ла-Манш». Отмечается, что действия британских военных «приведут Кремль в бешенство».
25 апреля эсминец Daring вошел в Черное море для того, чтобы принять участие в учениях с ВМС Румынии. Ранее британские власти приняли решение патрулировать Восточную Европу истребителями Typhoon. Ряд западных СМИ заявили, что «смелые шаги» Лондона, вероятно, являются реакцией на слова главнокомандующего ВМФ России Владимира Королева о том, что российский флот способен «взять ситуацию под контроль» на любом участке мирового океана.
Российские корветы «Сообразительный» и «Бойкий», танкер «Кола» и буксир МБ-123 прошли Ла-Манш 16 апреля.
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