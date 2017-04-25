Лифт с бригадой скорой помощи и пенсионеркой сорвался в Ульяновске

В Ульяновске в одном из жилых домов сорвался лифт с врачами скорой помощи и пациенткой. Об этом сообщается на сайте областного следственного управления Следственного комитета

Инцидент произошел в Засвияжском районе города. В результате падения никто не пострадал, так как кабину лифта заклинило в шахте. В общей сложности лифт пролетел с шестого по пятый этаж. Однако в связи со стрессом состояние здоровья 86-летней пациентки ухудшилось. Ее доставили в центральную клиническую медсанчасть в кардиологический стационар. В настоящий момент врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное. В компании «Волга-лифт», занимающейся обслуживанием лифта, объяснили падение кабины «перевесом».

Подобные инциденты происходят регулярно. 14 января 2016 года в жилом комплексе «Алые паруса» с седьмого этажа сорвался лифт, в котором находилась дочь известного телеведущего Евгения Кочергина Ирина Володина. От полученных травм женщина скончалась на месте. 23 сентября 2016 года в жилом доме с 19 этажа сорвался лифт, в котором находились пятеро рабочих, все они погибли.