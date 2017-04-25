Киев планирует перед международным музыкальным конкурсом «Евровидение» вывести всех людей без определенного места жительства из города. Об этом сообщает украинский интернет-портал «Вести»

«Куда будем вывозить, пока не знаем, но такая операция будет точно. Не исключено, что где-то за Киевом выгрузим в чистом поле», - рассказал патрульный Сергей, работающий в районе Центрального вокзала.

Он также отметил, что сотрудники правоохранительных органов периодически проводят подобные мероприятия. Но, по его словам, бездомные все равно возвращаются.

Информацию подтвердили и в пресс-службе местной полиции. Однако детали также не уточнили.

«Этот вопрос сейчас решается. Мероприятия в стадии разработки. Об этом должен заявить глава полиции Киева», — заявила замспикера полиции Киева Яна Семенюк.

По данным Минсоцполитики, в Киеве около 20 тысяч бездомных. При этом, по словам главы общины святого Эгидия Юрия Лифансе, в украинской столице на данный момент работает только один приют на ул. Суздальской, который рассчитан на 152 человека.