Далее:
Главное сейчас
Рамблер

Киев зачистят от бездомных на время "Евровидения"

Киев планирует перед международным музыкальным конкурсом «Евровидение» вывести всех людей без определенного места жительства из города. Об этом сообщает украинский интернет-портал «Вести».
«Куда будем вывозить, пока не знаем, но такая операция будет точно. Не исключено, что где-то за Киевом выгрузим в чистом поле», - рассказал патрульный Сергей, работающий в районе Центрального вокзала.
Он также отметил, что сотрудники правоохранительных органов периодически проводят подобные мероприятия. Но, по его словам, бездомные все равно возвращаются.
Информацию подтвердили и в пресс-службе местной полиции. Однако детали также не уточнили.
«Этот вопрос сейчас решается. Мероприятия в стадии разработки. Об этом должен заявить глава полиции Киева», — заявила замспикера полиции Киева Яна Семенюк.
По данным Минсоцполитики, в Киеве около 20 тысяч бездомных. При этом, по словам главы общины святого Эгидия Юрия Лифансе, в украинской столице на данный момент работает только один приют на ул. Суздальской, который рассчитан на 152 человека.
Еще 25 источников
В мире Видео Киев
МВД
Оставить комментарий

Последние новости