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Сын Андрея Макаревича занялся пошивом одежды
Сын лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича — 29-летний Иван — выпустил дебютную коллекцию одежды под брендом Chi oodl. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщает ProFashion.
В капсульную линейку вошли как женские, так и мужские модели. В коллекции представлены толстовки, ветровки, спортивные штаны, футболки, выполненные в разных цветах. Линейка получила название Be Kind + Say Hello.
«Мой отец работал всю свою жизнь, чтобы объединить людей, используя для этого музыку. И я хочу сделать то же самое, но для нынешнего поколения», — объяснил начинающий дизайнер.
«Я — коллекционер и люблю одежду, которая несет в себе историю. Поэтому я создал линию одежды, которая будет говорить о том, кто мы и что мы друг для друга», — добавил Макаревич. Когда одежда поступит в продажу, не сообщается, цены на нее еще не названы.
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