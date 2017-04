Сын Андрея Макаревича занялся пошивом одежды

Сын лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича — 29-летний Иван — выпустил дебютную коллекцию одежды под брендом Chi oodl. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщает ProFashion.

В капсульную линейку вошли как женские, так и мужские модели. В коллекции представлены толстовки, ветровки, спортивные штаны, футболки, выполненные в разных цветах. Линейка получила название Be Kind + Say Hello.

«Мой отец работал всю свою жизнь, чтобы объединить людей, используя для этого музыку. И я хочу сделать то же самое, но для нынешнего поколения», — объяснил начинающий дизайнер.

«Я — коллекционер и люблю одежду, которая несет в себе историю. Поэтому я создал линию одежды, которая будет говорить о том, кто мы и что мы друг для друга», — добавил Макаревич. Когда одежда поступит в продажу, не сообщается, цены на нее еще не названы.