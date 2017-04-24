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Актер из сериала «Интерны» умер во время операции
В Москве в возрасте 35 лет погиб актер Казимир Лиске. Мужчина выпал из окна пятого этажа. Об этом сообщает портал LIFE.
Трагический инцидент произошел утром 24 апреля, артист был госпитализирован с тяжелыми травмами и скончался во время операции. Казимир Лиске снялся в сериале «Интерны», в фильме «Иван Грозный», «Столица греха», «Уходящая натура», «Дневник доктора Зайцевой» и других. Кроме того, актер сыграл в спектаклях Ивана Вырыпаева «Иллюзион», «Деньги» и «Маленькие трагедии». Артист закончил курс Константина Райкина в школе-студии МХАТ. Лиске был гражданином США.
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