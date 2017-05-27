Защитили Пальмиру: российская авиация уничтожила более 120 боевиков ИГ в Сирии

Самолёты российских ВКС уничтожили более 120 членов террористической группировки «Исламское государство» *. Об этом сообщил источник в Минобороны России. По его данным, боевики направлялись из Ракки в сторону Пальмиры. Такую возможность они получили после достижения договорённости с курдами об открытии «южного коридора». Сейчас выходы из города контролируются российскими беспилотниками.

Самолёты ВКС России уничтожили более 120 боевиков «Исламского государства»*, а также 32 пикапа, принадлежащих группировке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Минобороны России.

«Двадцать пятого мая колонна террористов в составе 39 пикапов с вооружением, направлявшихся к Пальмире, обнаружена и уничтожена самолётами российских ВКС. В результате данных ударов потери ИГ составили 32 пикапа с установленными на них крупнокалиберными пулеметами и более 120 террористов», — приводит слова собеседника агентство.

Он отметил, попытки боевиков продвинуться в сторону Пальмиры и нарастить там свои силы будут жёстко пресекаться. По данным Минобороны, ранее террористы договорились с курдами о возможности безопасно покинуть сирийскую Ракку.

«По информации, подтверждённой по нескольким независимым каналам, в Ракке между командованием курдских отрядов из состава так называемых «Сирийских демократических сил» и лидерами действующих в этом районе группировок ИГ достигнута договорённость об открытии для них безопасного «южного коридора». Террористам предоставлена возможность беспрепятственно покинуть город, при условии что они направятся в район Пальмиры», — отметили в ведомстве.

Источник в Минобороны добавил, что выходы из Ракки круглосуточно контролируются российскими беспилотниками, а для уничтожения групп боевиков «Исламского государства» привлечена авиация российских ВКС и подразделения Сил специальных операций.

Впервые Пальмира была захвачена террористами в мае 2015 года. Сирийские правительственные войска при поддержке российских ВКС освободили город 27 марта 2016 года, после чего в городе началось восстановление памятников культуры. Всего российские военные обезвредили в жилой и исторической части города почти 3 тыс. взрывных устройств и разминировали 234 гектара.

Боевики ИГ вновь вошли в город в декабре 2016 года, перебросив часть своих войск из Ракки, Мосула и Дейр эз-Зора. Сирийская армия была вынуждена отступить, предварительно эвакуировав 80% жителей.

После повторного захвата города террористы вновь стали уничтожать нетронутые ранее памятники Древней Пальмиры. В частности, был серьёзно повреждён античный амфитеатр, где ранее выступал оркестр Мариинского театра.

Контрнаступление сирийской армии началось в январе 2017 года. В начале марта правительственным войскам удалось выбить боевиков ИГ с территории Пальмиры. Полный контроль над городом был установлен 2 марта. При этом операцией руководили российские военные советники.