Ле Пен назвала Макрона слабаком

Кандидат в президенты Франции, лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен назвала своего основного соперника Эммануэля Макрона «слабаком» в области борьбы с терроризмом. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, такое заявление политик сделала в ходе пресс-конференции в департаменте Па-де-Кале. «Я пришла, чтобы встретиться с французским народом, чтобы привлечь его внимание к важным темам. Сейчас это терроризм. И самое мягкое, что мы можем сказать по этому вопросу: Макрон - слабак», - подчеркнула Ле Пен. По ее словам, у Макрона нет программы по борьбе с исламизмом.

Ранее бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон одержал победу в первом туре выборов президента страны, набрав 23,75 процента голосов. Ле Пен в первом туре поддержали 21,53 процента избирателей. Таким образом, во второй тур выборов они проходят вдвоем. Голосование состоится 7 мая.