Рассекречены новые возможности ЗРС С-500

Конструктор заявил, что разработчики сделали прогноз о развитии средств воздушно-космического нападения на ближайшие 25 лет. По словам Созинова, С-500 сможет «бороться с теми средствами, которые сегодня еще отсутствуют, но могут появиться». «Речь идет о перехвате в неплотных слоях атмосферы, в том числе в верхних слоях атмосферы в сотне километров от земли», - пояснил он.

С-500 относится к новому поколению ЗРС «земля-воздух». Она представляет собой комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны.

Эта система способна перехватывать баллистические и крылатые ракеты, а также поражать самолеты и вертолеты. Радиус поражения С-500 составляет 600 километров. Система может одновременно поразить до десяти сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до семи километров в секунду.

Сейчас на российских полигонах проводятся испытания новых ракет для С-500.