В Кремле прокомментировали проект реновации жилья в Москве

Наличие у граждан вопросов по реновации жилья в Москве оправдано, но мэрия готова все разъяснять и гарантировать, что права граждан нарушены не будут, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Наличие вопросов у граждан, тем более в той части, когда это связано с собственностью, оно абсолютно оправдано. И здесь мэрия декларирует намерение терпеливо, последовательно разъяснять гражданам, и кроме того, гарантирует, что интересы граждан никоим образом не будут нарушаться", — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать информацию СМИ о том, что жители Москвы опасаются нарушения своих прав при реновации жилья.

"Мэрия работает слаженно, четко, если какие-то шероховатости есть, ну, город огромный — это сопоставимо со средней европейской страной, поэтому из этого надо исходить", — добавил он.