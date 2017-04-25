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В Кремле прокомментировали проект реновации жилья в Москве
Наличие у граждан вопросов по реновации жилья в Москве оправдано, но мэрия готова все разъяснять и гарантировать, что права граждан нарушены не будут, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Наличие вопросов у граждан, тем более в той части, когда это связано с собственностью, оно абсолютно оправдано. И здесь мэрия декларирует намерение терпеливо, последовательно разъяснять гражданам, и кроме того, гарантирует, что интересы граждан никоим образом не будут нарушаться", — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать информацию СМИ о том, что жители Москвы опасаются нарушения своих прав при реновации жилья.
"Мэрия работает слаженно, четко, если какие-то шероховатости есть, ну, город огромный — это сопоставимо со средней европейской страной, поэтому из этого надо исходить", — добавил он.
В феврале на встрече с президентом России Владимиром Путиным мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новой крупномасштабной программе сноса столичных пятиэтажек. В программу сноса могут быть включены 25 миллионов квадратных метров ветхого жилого фонда (около 8 тысяч домов), в которых живут 1,6 миллиона человек.
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