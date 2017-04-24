Маршал попал в черный список украинского «Миротворца»

Российского музыканта Александра Маршала включили в список «врагов Украины» на сайте «Миротворец» . Информация об этом опубликована в разделе ресурса под названием «Чистилище».

В «черный список» Маршал попал из-за того, что в мае 2014 года исполнил на митинге-концерте в честь присоединения Крыма песню под названием «Севастополь». Кроме того, в «Миротворце» процитировали слова певца, сказанные 18 марта 2017 года, в годовщину присоединения полуострова. «У нас другого выбора и дороги нет. Мы никогда вас [крымчан] не бросим. Я считаю, что так и должно быть. Это великий праздник», - сказал тогда Маршал.

Ранее в список «Миротворца» попал российский путешественник Федор Конюхов . «Миротворец» обвинил Конюхова в незаконном пересечении украинской границы и посещении Крыма.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Киев не признает результаты голосования.