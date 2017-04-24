Лавров спросил Могерини, почему санкции только против России

"Мы свою часть работы стремимся выполнять добросовестно, но, к сожалению, Киев уходит от прямого диалога с Донецком и Луганском, хотя это записано черным по белому в минских документах… Но, конечно же, если позиция Евросоюза заключается в том, что все должны выполнять свою часть обязательств, то возникает вопрос: а почему санкции только против России?", - сказал он.

Лавров заявил, что власти Киева саботируют все, что написано в минском документе.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия нацелена на полноценное восстановление диалога с ЕС.