Могерини: четыре страны вслед за ЕС продлили санкции против граждан России и Украины

Четыре страны по примеру ЕС продлили на полгода действие индивидуальных санкций против граждан России и Украины. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини.

«Страны-кандидаты (на вступление в ЕС. — RT) Черногория и Албания, а также Норвегия и Украина присоединяются к решению Совета ЕС. Евросоюз принимает к сведению и приветствует данное решение», — приводит РИА Новости сообщение.

В марте Совет Евросоюза продлил на шесть месяцев, до 15 сентября, действие индивидуальных санкций против граждан и юридических лиц России и Украины.