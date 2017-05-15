Вратарь сборной Латвии признался в неприязни к России

Вратарь сборной Латвии по хоккею Элвис Мерзликин заявил, что не хочет играть в Континентальной хоккейной лиге из-за нелюбви к России. Об этом сообщает «Чемпионат»

Он рассказал, что его мать из Латвии, а отец из Москвы, однако он погиб, когда хоккеисту было всего три года.

Мерзликин пояснил, что больше всего ассоциирует себя со Швейцарией, где вырос. При этом он отметил, что «как человек, конечно, латыш».

По его словам, ранее он получал предложения от клубов КХЛ, однако соглашаться на них не хотел.

«Предложения от российских клубов были после прошлогоднего чемпионата мира, но мне не нравятся Россия и КХЛ. Я даже не слежу за вашей лигой и не знаю, какие там есть команды. В России я был только один раз — в прошлом году в Москве. Может быть, в других городах очень здорово, мне трудно сказать. Но первое впечатление у меня не очень. Москва, конечно, красивый город, но там так много людей. До арены там нужно было ехать очень долго», - рассказал Мерзликин.

15 мая в Кельне сборная России встретится с латвийцами в рамках матча предварительного раунда мирового первенства.