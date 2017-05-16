Тренер Латвии восхитился игрой соперника на ЧМ

Сборная России добыла шестую победу подряд на чемпионате мира по хоккею в Кёльне и Париже. В понедельник подопечные Олега Знарка разгромили команду Латвии со счётом 5:0 и продлили свою сухую серию до 180 минут. Главный тренер прибалтов Боб Хартли остался под впечатлением от мастерства соперника. Российские же игроки признались, что по ходу встречи больше думали о предстоящей игре с США за первое место в группе.

Главный тренер сборной России Олег Знарок признался, что мысли о матче с США сопровождали его во время подготовки команды к игре с Латвией. Он поставил цель перед командой на оставшуюся часть группового этапа и прокомментировал выступление нескольких своих подопечных.

«Что-то получилось, что-то нет. Понимали, что основная игра будет завтра. В третьем периоде играли короткими сменами, чтобы быстрее восстановиться. Всех с победой, готовимся к завтрашней игре. Не важно, кого латвийцы оставил в запасе. Мы давали возможность играть Ткачёву, планировали выпускать в меньшинстве. По схеме «7 защитников + 13 нападающих» будем играть с США. Нам важно занять первое место в группе. Кузнецовым доволен, но он может играть лучше. Без ошибок не бывает, я всегда чем-то недоволен. Ничушкин сыграл в свою игру, выполнял те функции, которые мы от него требовалась. Пара Зуб — Орлов выглядела неплохо, особенно с учётом перелёта Дмитрия», — цитирует Знарка «Чемпионат».

Наставник латвийцев Боб Хартли раздал несколько комплиментов российским игрокам и заявил, что его команда выглядела сильной, хоть и проиграла со счётом 0:5.

«У России невероятно талантливые хоккеисты, прекрасно катаются на коньках. Мы провели сильный матч, играли так хорошо, как могли. Но не смогли подобрать ключи к сборной России. Соперник замечательно провёл эту встречу. Россияне — самый сильный соперник, с которым мы играли здесь. Понимали, что в этом матче мы не фавориты», — отдал должное россиянам Хартли.

Никита Кучеров уже думает о грядущей игре с США, которая будет завершать групповой этап. Нападающий пообещал, что зрителям будет нескучно её смотреть.

«Просто стараюсь играть в правильный хоккей, чувствую себя лучше и лучше с каждой игрой. Сначала чувствовалась разница в площадках на чемпионате мира. Гусев и Панарин одинаковые игроки для меня, праворукие, больших изменений после смены тройки не произошло, с обоими приятно играть. Артемий — молодец, профессионал, где-то пропустил игру, но выглядит хорошо. Каждый матч тяжело проходит, но у нас есть время отдохнуть, с США будет интересный хоккей. Они играют интересно, приятно будет посмотреть болельщикам и нам играть. Не хочется занимать второе место в группе, выиграем — хорошо, не выиграем, ну ладно, будем дальше двигаться. Будем стараться победить», — сказал Кучеров «Чемпионату».

О встрече с американцами задумался и Артемий Панарин. Сам он во время матча с Латвией возглавил список лучших бомбардиров турнира, но не придал значения этому факту.

«Завтра ждём от американцев быстрой игры, силовой, постараемся быть максимально готовыми. Самое главное — играть в хороший пас. Не думаю о том, что я один из лучших бомбардиров, я даже не знаю, что там в таблице происходит. Так что постарайтесь не напоминать об этом. Микротравма была — ничего страшного, ребята сразу же забросили шайбы, а я сидел с кофейком у телевизора и чувствовал себя уверенно. Пауза в матче со словаками пошла на пользу, это сто процентов. Плохо себя чувствовал, лежал в кровати два дня, а сейчас, вроде бы, нормально. В ворота соперника всё не залетало, так то мы не расслабляемся. Сегодня было много моментов, которые не получились», — признался форвард, набравший три очка за матч.

Дебютировавший на чемпионате мира Евгений Кузнецов признался, что пока не привык к широкой европейской площадке, а встречу с США сравнил по накалу страстей с матчами плей-офф.

«Немножко вязкая игра была, в третьем периоде было уже поинтереснее. Фирменная передача из-за ворот в первых сменах? Да это не фирменная, так получилось просто. На самом деле, это была полезная игра для нас. Присмотреться к чемпионату мира, завтра уже легче будет. Что касается перехода на большие площадки, то хоккей, конечно, отличается, пока непривычно. Не могу сказать, что я где-то тянул одеяло на себя, но без шайбы хоккей тяжело почувствовать. Матч с американцами — это ещё не плей-офф, это групповая стадия, но хоккей будет сродни кубковому», — считает форвард «Вашингтон Кэпиталз».

Защитник Богдан Киселевич, открывший счёт в матче, считает, что сборной России по-прежнему нужно прибавлять в обороне, хотя команда и не пропускает три матча подряд.

«Нам было неважно, в каком составе выйдет сборная Латвии. Нужно было показывать свою игру. Сухая серия, конечно, добавляет нам уверенности. Но каждая новая игра — это отдельная игра. К тому же, вы видите, сколько работы было сегодня у Сорокин а, а в предыдущих матчах у Василевского. Недочёты были и будут, они есть всегда. Сорокин спасал нас, мы не можем быть полностью довольны игрой в обороне. Для нас не имеет значения, где играть четвертьфинал, главное — выигрывать каждый матч», — уверен Киселевич.

Дмитрий Орлов признался, что раньше не наблюдал за выступлениями своего нового партнёра по связке Артёмом Зубом . Защитник «Вашингтона» уверен, что Латвия была сильной командой, но россияне не позволили ей показать свой хоккей.

«С акклиматизацией у меня всё нормально, всё хорошо. Главное, выиграли. Завтра для нас будет важная игра. Надо сегодня выспаться, отдохнуть. В паре с Зубом нормально игралось. Он хороший игрок, до этого я его не видел. Хороший парень, так что будем играть. Я бы не сказал, что Латвия слаба. Она неплохо выступает на турнире. Просто у нас не было большого количества потерь, мы постоянно играли с шайбой, контролировали игру. Сорокин в паре моментов спас нас, так что он молодец. Все старались друг другу подсказывать. Неважно, кто первый год играет в сборной, а кто уже нет. Здесь все хорошие игроки, и это показывает результат. Я бы не сказал, что мы берегли силы перед матчем с США. Просто мы играли по-умному и старались не удаляться», — опроверг домыслы Орлов.

Вратарь Илья Сорокин, сыгравший впервые на этом чемпионате мира, признался, что испытывал неуверенность во время выхода на лёд.

«Напряжённый матч. Было очень мало бросков в первом периоде и во втором. Чуть-чуть чувствовал себя не в своей тарелке, потому что давно не играл. Партнеры помогли, спасибо им. Прошло всё ровно, сейчас уже не вспомнишь по моментам. Сижу в запасе? Что есть, то есть. Нужно быть готовым выйти в любой момент. Как будет, так будет. У нас хороший тренировочный процесс, в этом плане у меня все нормально», — сказал голкипер «Р-Спорту».