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Тренер Латвии восхитился игрой соперника на ЧМ
Сборная России добыла шестую победу подряд на чемпионате мира по хоккею в Кёльне и Париже. В понедельник подопечные Олега Знарка разгромили команду Латвии со счётом 5:0 и продлили свою сухую серию до 180 минут. Главный тренер прибалтов Боб Хартли остался под впечатлением от мастерства соперника. Российские же игроки признались, что по ходу встречи больше думали о предстоящей игре с США за первое место в группе.
Главный тренер сборной России Олег Знарок признался, что мысли о матче с США сопровождали его во время подготовки команды к игре с Латвией. Он поставил цель перед командой на оставшуюся часть группового этапа и прокомментировал выступление нескольких своих подопечных.
«Что-то получилось, что-то нет. Понимали, что основная игра будет завтра. В третьем периоде играли короткими сменами, чтобы быстрее восстановиться. Всех с победой, готовимся к завтрашней игре. Не важно, кого латвийцы оставил в запасе. Мы давали возможность играть Ткачёву, планировали выпускать в меньшинстве. По схеме «7 защитников + 13 нападающих» будем играть с США. Нам важно занять первое место в группе. Кузнецовым доволен, но он может играть лучше. Без ошибок не бывает, я всегда чем-то недоволен. Ничушкин сыграл в свою игру, выполнял те функции, которые мы от него требовалась. Пара Зуб — Орлов выглядела неплохо, особенно с учётом перелёта Дмитрия», — цитирует Знарка «Чемпионат».
Наставник латвийцев Боб Хартли раздал несколько комплиментов российским игрокам и заявил, что его команда выглядела сильной, хоть и проиграла со счётом 0:5.
«У России невероятно талантливые хоккеисты, прекрасно катаются на коньках. Мы провели сильный матч, играли так хорошо, как могли. Но не смогли подобрать ключи к сборной России. Соперник замечательно провёл эту встречу. Россияне — самый сильный соперник, с которым мы играли здесь. Понимали, что в этом матче мы не фавориты», — отдал должное россиянам Хартли.
Никита Кучеров уже думает о грядущей игре с США, которая будет завершать групповой этап. Нападающий пообещал, что зрителям будет нескучно её смотреть.
«Просто стараюсь играть в правильный хоккей, чувствую себя лучше и лучше с каждой игрой. Сначала чувствовалась разница в площадках на чемпионате мира. Гусев и Панарин одинаковые игроки для меня, праворукие, больших изменений после смены тройки не произошло, с обоими приятно играть. Артемий — молодец, профессионал, где-то пропустил игру, но выглядит хорошо. Каждый матч тяжело проходит, но у нас есть время отдохнуть, с США будет интересный хоккей. Они играют интересно, приятно будет посмотреть болельщикам и нам играть. Не хочется занимать второе место в группе, выиграем — хорошо, не выиграем, ну ладно, будем дальше двигаться. Будем стараться победить», — сказал Кучеров «Чемпионату».
О встрече с американцами задумался и Артемий Панарин. Сам он во время матча с Латвией возглавил список лучших бомбардиров турнира, но не придал значения этому факту.
«Завтра ждём от американцев быстрой игры, силовой, постараемся быть максимально готовыми. Самое главное — играть в хороший пас. Не думаю о том, что я один из лучших бомбардиров, я даже не знаю, что там в таблице происходит. Так что постарайтесь не напоминать об этом. Микротравма была — ничего страшного, ребята сразу же забросили шайбы, а я сидел с кофейком у телевизора и чувствовал себя уверенно. Пауза в матче со словаками пошла на пользу, это сто процентов. Плохо себя чувствовал, лежал в кровати два дня, а сейчас, вроде бы, нормально. В ворота соперника всё не залетало, так то мы не расслабляемся. Сегодня было много моментов, которые не получились», — признался форвард, набравший три очка за матч.
Дебютировавший на чемпионате мира Евгений Кузнецов признался, что пока не привык к широкой европейской площадке, а встречу с США сравнил по накалу страстей с матчами плей-офф.
«Немножко вязкая игра была, в третьем периоде было уже поинтереснее. Фирменная передача из-за ворот в первых сменах? Да это не фирменная, так получилось просто. На самом деле, это была полезная игра для нас. Присмотреться к чемпионату мира, завтра уже легче будет. Что касается перехода на большие площадки, то хоккей, конечно, отличается, пока непривычно. Не могу сказать, что я где-то тянул одеяло на себя, но без шайбы хоккей тяжело почувствовать. Матч с американцами — это ещё не плей-офф, это групповая стадия, но хоккей будет сродни кубковому», — считает форвард «Вашингтон Кэпиталз».
Защитник Богдан Киселевич, открывший счёт в матче, считает, что сборной России по-прежнему нужно прибавлять в обороне, хотя команда и не пропускает три матча подряд.
«Нам было неважно, в каком составе выйдет сборная Латвии. Нужно было показывать свою игру. Сухая серия, конечно, добавляет нам уверенности. Но каждая новая игра — это отдельная игра. К тому же, вы видите, сколько работы было сегодня у Сорокина, а в предыдущих матчах у Василевского. Недочёты были и будут, они есть всегда. Сорокин спасал нас, мы не можем быть полностью довольны игрой в обороне. Для нас не имеет значения, где играть четвертьфинал, главное — выигрывать каждый матч», — уверен Киселевич.
Дмитрий Орлов признался, что раньше не наблюдал за выступлениями своего нового партнёра по связке Артёмом Зубом. Защитник «Вашингтона» уверен, что Латвия была сильной командой, но россияне не позволили ей показать свой хоккей.
«С акклиматизацией у меня всё нормально, всё хорошо. Главное, выиграли. Завтра для нас будет важная игра. Надо сегодня выспаться, отдохнуть. В паре с Зубом нормально игралось. Он хороший игрок, до этого я его не видел. Хороший парень, так что будем играть. Я бы не сказал, что Латвия слаба. Она неплохо выступает на турнире. Просто у нас не было большого количества потерь, мы постоянно играли с шайбой, контролировали игру. Сорокин в паре моментов спас нас, так что он молодец. Все старались друг другу подсказывать. Неважно, кто первый год играет в сборной, а кто уже нет. Здесь все хорошие игроки, и это показывает результат. Я бы не сказал, что мы берегли силы перед матчем с США. Просто мы играли по-умному и старались не удаляться», — опроверг домыслы Орлов.
Вратарь Илья Сорокин, сыгравший впервые на этом чемпионате мира, признался, что испытывал неуверенность во время выхода на лёд.
«Напряжённый матч. Было очень мало бросков в первом периоде и во втором. Чуть-чуть чувствовал себя не в своей тарелке, потому что давно не играл. Партнеры помогли, спасибо им. Прошло всё ровно, сейчас уже не вспомнишь по моментам. Сижу в запасе? Что есть, то есть. Нужно быть готовым выйти в любой момент. Как будет, так будет. У нас хороший тренировочный процесс, в этом плане у меня все нормально», — сказал голкипер «Р-Спорту».
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