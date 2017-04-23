Сирийская армия разгромила крупнейший оплот террористов в Хаме

Сирийские правительственные войска при поддержке союзных сил выбили террористов из поселения Хальфая на севере провинции Хама. Этот район был крупнейшим оплотом террористической группировки " Джебхат ан-Нусра (запрещена в России) на западе центральной части Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник на месте.

"Сирийская армия сегодня выбила террористов из поселений Хальфая, Аз-Зувар, Залин и Бтейш на севере провинции Хама",- рассказал собеседник агентства.

После этого, как сообщает источник агентства, правительственные войска начали продвигаться к границам провинций Латакия и Идлиб, боевики массово отступают. Освобожденные территории осматривают бригады саперов с целью выявления и ликвидации взрывных устройств.