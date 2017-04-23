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Сирийская армия разгромила крупнейший оплот террористов в Хаме
Сирийские правительственные войска при поддержке союзных сил выбили террористов из поселения Хальфая на севере провинции Хама. Этот район был крупнейшим оплотом террористической группировки "Джебхат ан-Нусра (запрещена в России) на западе центральной части Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник на месте.
"Сирийская армия сегодня выбила террористов из поселений Хальфая, Аз-Зувар, Залин и Бтейш на севере провинции Хама",- рассказал собеседник агентства.
После этого, как сообщает источник агентства, правительственные войска начали продвигаться к границам провинций Латакия и Идлиб, боевики массово отступают. Освобожденные территории осматривают бригады саперов с целью выявления и ликвидации взрывных устройств.
Ранее сообщалось, что группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) перенесла свою так называемую столицу из города Ракка в Дейр-эз-Зор. Силы ИГ теперь сосредоточены в городе примерно в 90 милях (145 км) к юго-востоку от Ракки.
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