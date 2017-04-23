Певица Лолита Милявская в своем Facebook прокомментировала новость о том, что власти Украины запретили ей въезд в страну.

Исполнительница поблагодарила за поддержку граждан России и коллег, одновременно иронически "поздравив" украинские спецслужбы с "победой над диверсантом из Кремля Милявской".

Советника главы МВД Украины Антона Геращенко , который сообщил, что певице запрещен въезд в страну за гастроли в Крыму, Милявская в шутку назвала "ставленником Кремля и ФСБ ".