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Во Франции прошел опрос о шансах Ле Пен и Фийона выйти во второй тур
Во второй тур президентских выборов во Франции выйдут лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и экс-премьер Франсуа Фийон, таковы результаты соцопроса, который опубликовала бельгийская газета La Libre незадолго до начала первого тура выборов. Опрос, как пишет газета, проводился по запросу штаба одного из кандидатов "в крупном институте опроса общественного мнения",
Он свидетельствует о том, что Ле Пен наберет 26% голосов избирателей. Фийон получит 22% голосов. А бывший министр экономики страны Эммануэль Макрон наберет на 1% меньше голосов, получив 21% голосов.
Выборы во Франции начались в 08:00 по местному времени (09:00 мск), 67 тысяч избирательных участков будут работать до 20:00 (21:00 мск). 7 мая состоится второй тур выборов.
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