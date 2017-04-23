Во Франции прошел опрос о шансах Ле Пен и Фийона выйти во второй тур

Он свидетельствует о том, что Ле Пен наберет 26% голосов избирателей. Фийон получит 22% голосов. А бывший министр экономики страны Эммануэль Макрон наберет на 1% меньше голосов, получив 21% голосов.

Выборы во Франции начались в 08:00 по местному времени (09:00 мск), 67 тысяч избирательных участков будут работать до 20:00 (21:00 мск). 7 мая состоится второй тур выборов.