Тарханов: судья, наверное, поймал кайф от красных карточек

«Хотел ли я увести команду с поля? Нельзя уводить, была бы дисквалификация, в Болгарии такой случай был. Так что у меня даже мысли такой не было. Неприятно, что судья вмешался в игру, хороший же футбол был.

Было ли это убийство? Три удаления… Может быть, не убийство. Но судья делал всё, чтобы «Зенит» выиграл. Нельзя так судить. Я понимаю, что праздник, великолепный стадион… Но судить надо честно всегда. Столько же нарушений было со стороны «Зенита». Будем сейчас писать об этом.

Судья, наверное, поймал кайф от красных карточек. У меня в жизни был случай, когда я работал в ЦСКА, а мы играли в Тюмени. Судья нас убил, не засчитал четыре мяча, если не ошибаюсь. И его пожизненно дисквалифицировали», — сказал Тарханов на пресс-конференции.