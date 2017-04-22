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Тарханов: судья, наверное, поймал кайф от красных карточек
Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал матч 24-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2). Эта игра стала первой на стадионе «Санкт-Петербург». Екатеринбургская команда доигрывала матч ввосьмером из-за удалений Эрика Бикфалви, Романа Павлюченко и Романа Емельянова. Встречу обслуживал Алексей Еськов из Москвы.
«Хотел ли я увести команду с поля? Нельзя уводить, была бы дисквалификация, в Болгарии такой случай был. Так что у меня даже мысли такой не было. Неприятно, что судья вмешался в игру, хороший же футбол был.
Было ли это убийство? Три удаления… Может быть, не убийство. Но судья делал всё, чтобы «Зенит» выиграл. Нельзя так судить. Я понимаю, что праздник, великолепный стадион… Но судить надо честно всегда. Столько же нарушений было со стороны «Зенита». Будем сейчас писать об этом.
Судья, наверное, поймал кайф от красных карточек. У меня в жизни был случай, когда я работал в ЦСКА, а мы играли в Тюмени. Судья нас убил, не засчитал четыре мяча, если не ошибаюсь. И его пожизненно дисквалифицировали», — сказал Тарханов на пресс-конференции.
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