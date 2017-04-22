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Видео: В Сирии по террористам нанесли мощный удар "Слонами"
В интернете появилась видеосъемка ракетного удара, который нанесла сирийская армия по террористам.
Судя по пояснению к ролику, выложенному на YouTube, речь идет о ракетной атаке на востоке Дамаска.
На видео показан пуск ракет, взлетающих с устрашающем воем, а затем последствия удара по позициям боевиков. При этом отчетливо видны мощные взрывы и поднимающиеся к небу клубы дыма.
По информации портала to war.ru, на видео попал удар сирийских ракет "Слон". В частности, отмечается, что это оружие нанесло серьезный урон террористам, уничтожив несколько десятков боевиков.
Свое название сирийские ракеты получили за звук, похожий на рев слона, который они издают в полете.
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