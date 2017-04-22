Сын Роналду забил со штрафного в стиле отца

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду выложил в своем Instagram видео, где его 6-летний сын играет в футбол в матче между детскими командами.

«Горжусь своим малышом! Какой гол!» — написал футболист в соцсети.Так он прокомментировал красивый гол, который Криштиану Роналду-младший забил со штрафного удара, профессионально встав в узнаваемую "фирменную" стойку отца, расставив ноги шире плеч.

Сын Роналду играет в футбол уже второй год и, возможно, пойдет по стопам отца.