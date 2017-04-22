Ремонт и модернизация авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" начнутся в сентябре на заводе под Мурманском. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Собеседник отметил, что в сентябре российское судоремонтное предприятие «Звездочка» подпишет с ВМФ контракт на модернизацию крейсера.

«Цена сделки уже согласована - это почти 40 млрд рублей. Работы начнутся в том же месяце на 35-м судоремонтном заводе в Росляково под Мурманском», - сказал он.

По его словам, авианосец будет модернизирован в конце 2020 года. Таким образом, продолжительность работ составит три года и несколько месяцев.

Судоремонтникам предстоит проверить и отладить всю электромеханическую часть корабля. Работы затронут главную двигательную установку. Будут заменены несколько котлов, пришедших в негодность. Кроме того, предстоит модернизация взлетно-посадочного комплекса.

Официального подтверждения предстоящих работ на авианосце пока нет.