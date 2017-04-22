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Климкин прокомментировал решение суда ООН по иску Украины к России
Глава МИД Украины Павел Климкин назвал решение Международного суда ООН ударом по позициям России, сообщает RT со ссылкой на украинские медиа.
«Оно стало настоящим ударом для позиций России на мировой арене и пошатнуло доверие к ней как к постоянному члену Совета Безопасности ООН», — заявил дипломат.
Ранее Международный суд ООН отказал Украине, требовавшей установить обеспечительные меры против России по Конвенции о борьбе с финансированием терроризма.
При этом суд удовлетворил требование о временных мерах по Конвенции о ликвидации расовой дискриминации. В постановлении говорится, что Россия не должна ущемлять права национальностей и обеспечить доступ к образованию на украинском языке в Крыму.
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