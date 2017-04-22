Климкин прокомментировал решение суда ООН по иску Украины к России

«Оно стало настоящим ударом для позиций России на мировой арене и пошатнуло доверие к ней как к постоянному члену Совета Безопасности ООН », — заявил дипломат.

Ранее Международный суд ООН отказал Украине, требовавшей установить обеспечительные меры против России по Конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

При этом суд удовлетворил требование о временных мерах по Конвенции о ликвидации расовой дискриминации. В постановлении говорится, что Россия не должна ущемлять права национальностей и обеспечить доступ к образованию на украинском языке в Крыму.