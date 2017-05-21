Генпрокуратура проверит высказывания Transparency о Поклонской

Запрос поступит в прокуратуру в понедельник. Глава думского комитета отмечает, что депутаты обязаны ограждать граждан от любых угроз, особенно таких людей, которые преданы своему делу.

Ранее возглавляющая думскую комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах Наталья Поклонская в интервью RNS‎ предложила провести антикоррупционную проверку Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и российского отделения Transparency International. После этого замгендиректор отделения Илья Шуманов написал у себя на странице в Facebook, что начнет расследование по Поклонской. «Хотел немного отдохнуть, а вместо этого придется пилить расследование по мадам экс-прокурору», — сообщил он.