Опубликовано видео сбросившей 245 килограммов женщины

В интернете появилось видео женщины, похудевшей на 245 килограммов. Египтянка Иман Ахмад Абдулати впервые за долгое время смогла сесть без помощи волонтеров. Об этом сообщает издание The Daily Mail

«Она выглядит более счастливой и стройной версией самой себя. Она наконец поместилась в инвалидное кресло и научилась сидеть без посторонней помощи. Еще три месяца назад об этом нельзя было и мечтать», — сообщил один из лечащих врачей пациентки.

Врачи отмечают, что женщину госпитализировали в феврале 2017 года, когда она весила почти полтонны. Ее избыточный вес – следствие тяжелых заболеваний. В частности, Абдулати с детства страдает от порока желез и слоновой болезни. Помимо этого, женщина 25 лет была прикована к постели из-за инсульта. В марте она перенесла операцию по уменьшению желудка. Лечением Абдулати занимается египетский врач Муффазал Лакдавала.