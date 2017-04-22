В Сети вложили фотографии, позволяющее рассмотреть изнутри боевой салон танка Т-14 и БМП на платформе "Армата". Машины "нашпигованы" компьютерной техникой и электронной аппаратурой.

Т-14 (Индекс ГБТУ — Объект 148) — новейший российский основной танк с необитаемой башней на базе универсальной гусеничной платформы «Армата» pic.twitter.com/GLpOFtTHEJ — Союзники России (@russianallies) 19 апреля 2017 г.

Снимки интерьеров разместили в Twitter. На них в частности можно увидеть комплекс управления танком и БМП, места командира и водителя и отделение для десанта.

Бронекапсула настолько компьютеризирована, что, признаться, огнетушитель по соседству с мониторами выглядит несколько архаично.

Еще одна забавная деталь, попавшая в кадр, это саперная лопатка. Кто из пользователей в комментариях пошутил: "Неужели для того, чтобы ремонтировать процессор?".

Т-15 (Индекс ГБТУ — Объект 149) — перспективная российская боевая машина пехоты на базе универсальной гусеничной платформы «Армата» pic.twitter.com/ZNaYlIjhG4 — Союзники России (@russianallies) 19 апреля 2017 г.

Напомним, что впервые широкой публике засекреченный танк "Армата" представили на параде Победы в 2015 году.

Начало серийного производства танка запланировано на 2018 год.

Справка "РГ"

Т-14 - новейший российский основной танк базе универсальной гусеничной платформы "Армата". Одна из главных особенностей - необитаемая башня. Является первым в мире серийным танком, реализующим концепцию сетецентрической войны, в которой ему отводится роль машины разведки, целеуказания и корректировки огня.

Вооружен новой 125-миллимитровой пушкой, ракетным комплексом "Рефлекс-М", зенитным пулеметом "Корд", спаренным с ПКТМ.

Танк оборудован шестью камерами высокого разрешения (HD) на башне, что позволяет экипажу наблюдать за обстановкой на 360 градусов.