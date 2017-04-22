Украина не готова наложить арест на газ из России, идущий европейским потребителям. Об этом информирует газета «Коммерсант»

Источник издания, близкий к Антимонопольному комитету Украины (АМКУ), заявил, что Киев не будет создавать проблемы европейскому потребителю.

«Арестовать газ в трубах можно только теоретически, на практике никто не хочет создавать проблемы европейскому потребителю», — заявил собеседник. Он утверждает, что вся собственность «Газпрома» на Украине — «это «Газпром-сбыт Украина» с его офисом и счетами на несколько миллионов гривен.

Такого же мнения придерживается сопредседатель Фонда энергетических стратегий Украины Дмитрий Марунич. «Арест газа в трубе не представляется возможным»,— считает он. Марунич говорит, что «взыскать АМКУ нечего» и решение об аресте является формальностью.

Накануне украинские антимонопольщики потребовали от Минюста арестовать счета и имущество «Газпрома» на Украине. Они ссылаются на штраф в 6 миллиардов долларов, наложенный на российскую корпорацию за "злоупотребление монопольным положением" в 2009-2015 годах.