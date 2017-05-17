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"Страшный удар по свободе": Human Rights Watch о запрете "ВКонтакте" на Украине

В международной организации Human Rights Watch заявили, что президенту Украины Петру Порошенко следует немедленно отменить запрет на российские социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также на РБК и «Яндекс», так как это является страшным ударом по свободе слова в стране. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
«Это еще один пример того, как легко президент П. Порошенко неправомерно пытается контролировать публичный дискурс на Украине. П. Порошенко может попытаться оправдать этот шаг. Однако это циничное нападение на право миллионов украинцев на получение информации, на их личную и профессиональную жизнь», - рассказала официальный представитель организации Таня Купер.
По ее словам, Европейский союз и международные партнеры Украины «должны призвать Украину» отменить данное решение.
Во вторник, 16 мая, Украина расширила санкционный список физических и юридических лиц из России. Сообщалось, что в него вошли социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также ООО «Яндекс», РБК, телеканалы РЕН ТВ, «Звезда», «ТВ Центр», ВГТРК, «НТВ Плюс» и радиостанция «Наше радио».
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