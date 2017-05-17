"Страшный удар по свободе": Human Rights Watch о запрете "ВКонтакте" на Украине

«Это еще один пример того, как легко президент П. Порошенко неправомерно пытается контролировать публичный дискурс на Украине. П. Порошенко может попытаться оправдать этот шаг. Однако это циничное нападение на право миллионов украинцев на получение информации, на их личную и профессиональную жизнь», - рассказала официальный представитель организации Таня Купер.

По ее словам, Европейский союз и международные партнеры Украины «должны призвать Украину» отменить данное решение.