Директор Исаакия подтвердил информацию о своей отставке

Народный артист России Николай Буров уйдет с поста директора музея «Исаакиевский собор» по собственному желанию. Об этом он сообщил радиостанции «Говорит Москва» в субботу, 22 апреля.

«У меня 5 июня заканчивается контракт. Как вы знаете, директора — люди наемные и защищены законом меньше всего. Не дожидаясь этого срока, я решил 1 июня самостоятельно уйти в отставку», — заявил Буров.

Он добавил, что не хочет «на старости лет быть уволенным». По его словам, «это не бегство с корабля, а обдуманный нормальный уход». Директор Исаакия при этом выразил надежду, что власти сохранят коллектив учреждения.

Николай Буров возглавляет музей «Исаакиевский собор» с 2008 года. До этого он более 20 лет работал актером Государственного академического театра драмы имени А.С. Пушкина.

28 марта Петербургский горизбирком утвердил решение провести референдум по судьбе Исаакия. Авторы ходатайства рассчитывают, что далее документы о референдуме рассмотрит городское заксобрание.