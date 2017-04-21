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Лавров раскритиковал блокировку проекта РФ по химатаке в Сирии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Китая Ван И заявил, что предложение РФ о посещении специалистами Организации по запрещению химического оружия места предполагаемого инцидента с применением химического оружия в Сирии в провинции Идлиб было отклонено западными делегациями без объяснения причин. По его словам, блокировка российского проекта направлена на смену режима в САР. Об этом сообщает РИА Новости.
Он отметил, что данное решение показывает «полную несостоятельность позиции наши западных коллег».
«Я считаю, что это очень серьёзная ситуация, потому что теперь уже очевидно, что лживая информация о том, что химическое оружие было применено сирийским правительством, используется для того, чтобы отойти от выполнения резолюции 2254, которая предусматривает политическое урегулирование с участием всех сирийских сторон, и переключиться на давно вынашиваемую идею смены режима. Мы, я уверен, должны этого не допустить», — сказал Лавров.
В ночь на пятницу, 7 апреля, военные силы США нанесли удар по аэродрому в западной Сирии в ответ на предполагаемое применение химического оружия в сирийской провинции Идлиб во вторник, 4 апреля. Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии сообщила о 80 жертвах атаки и 200 раненых.
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