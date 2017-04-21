Лавров раскритиковал блокировку проекта РФ по химатаке в Сирии

Он отметил, что данное решение показывает «полную несостоятельность позиции наши западных коллег».

«Я считаю, что это очень серьёзная ситуация, потому что теперь уже очевидно, что лживая информация о том, что химическое оружие было применено сирийским правительством, используется для того, чтобы отойти от выполнения резолюции 2254, которая предусматривает политическое урегулирование с участием всех сирийских сторон, и переключиться на давно вынашиваемую идею смены режима. Мы, я уверен, должны этого не допустить», — сказал Лавров.

В ночь на пятницу, 7 апреля, военные силы США нанесли удар по аэродрому в западной Сирии в ответ на предполагаемое применение химического оружия в сирийской провинции Идлиб во вторник, 4 апреля. Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии сообщила о 80 жертвах атаки и 200 раненых.