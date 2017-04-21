Без комплексов: Алла Пугачева сняла накладные волосы прямо перед журналистами

В центре внимания оказалась 68-летняя Алла Пугачева , которая выбрала для выхода в свет смелый наряд: рваные джинсы, черная накидка, массивные подвески и круглые солнцезащитные очки. В разговоре с журналистами, артистка сообщила, что вышла из образа Аллы Пугачевой и использует его только в своих сольных концертах.

«Я без имиджа. Поэтому вам кажется, что у меня новый имидж. Я вышла из образа Аллы Пугачевой. И живу теперь просто. Как Алла Пугачева».

Певица старалась ответить на все вопросы прессы, рассказала о деталях своего образа, что означают подвески и цепи на шее, а также поделилась историей о неудачной покраске волос. Именно прическа примадонны больше всего заинтересовала присутствующих и на вопрос о том, много ли шиньона у нее в гардеробе, Пугачева просто сняла накладные пряди прямо перед публикой.

«Это я для своих детишек», – объяснила певица.

Так или иначе, в последнее время артистка не перестает радовать поклонников своим внешним видом. Сама же Пугачева признается, что никаких секретов красоты и молодости у нее нет, все дело в состоянии души.